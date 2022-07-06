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Ивана Купала в 2022 году: какого числа, поверья, что нельзя делать

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Праздник Ивана Купала — один из самых древнейших праздников языческого происхождения. Издавна он отмечался весело и с размахом. Изначально был привязан ко дню летнего солнцестояния, который приходился на 24 июня, а после смены календаря с юлианского на григорианский сместился. Теперь — 7 июля. Народные гуляния начинались накануне 6 июня и продолжались всю ночь.

Ивана Купала 2022 — история праздника 7 июля

Это была самая короткая ночь в году и поэтому считалась одной из самых таинственных в году. С ней было связано множество обычаев, традиций и ритуалов.

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Главными атрибутами этих ритуалов были огонь и вода. Росе в эту ночь приписывали целебные свойства. Считалось, что те, кто ею умоется, надолго сохранит красоту и молодость.

Купание в открытых водоемах называли опасным. Однако те, кому все же удастся окунуться и не оказаться в «лапах водяного», суждено было очиститься и исцелиться от всяческих болезней.

Девушки в эту ночь гадали на суженного. Пары, взявшись за руки, прыгали через высокий костер. Если им удавалось не разжать руки во время прыжка, то, как верили на Руси, они никогда не расстанутся, их любовь будет вечной.

Женщины, которые не могли иметь детей, надеялись, что прыжок через костер поможет им избавиться от бесплодия. Споткнуться через костер было плохой приметой — может навлечь беду. В нашем материале — что еще нельзя делать на Ивана Купала.

Самые же отважные отправлялись искать папоротник, который, как гласит легенда, может цвести только одну единственную ночь. Верили, что в купальскую ночь в лесной глуши ровно в полночь раскрывается цветок папоротника, и озаряет своим светом лесную поляну. Тот, кто им овладеет, получит великую магией.

Сделать это сможет далеко не каждый, поскольку нужно пройти через дремучий лес, кишащий всякой нечистью, способной растерзать любого, кто испугается и обернется. В реальности же папоротник не цветет никогда, а это всего лишь красивая сказка.

В православии 7 июля установлен день памяти Иоанна Предтечи — пророка, который предрек пришествие Иисуса Христа, и стал его Крестителем.

Вниманию читателей «Известий» также предлагается календарь праздников в России на лето 2022 года.

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