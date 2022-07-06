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Суд в закрытом режиме рассмотрит вопрос об аресте фигурантки дела трех генералов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит вопрос об аресте по делу генералов МВД старшего судебного пристава — начальника отдела Левобережного отдела службы судебных приставов Невского района Санкт-Петербурга Елены Копьевой. Об этом 6 июля передает корреспондент «Известий» из зала суда.

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«Суд выслушав мнения сторон постановил провести рассмотрение материала в закрытом режиме», — огласила решение судья.

Закрыть процесс попросил следователь, обосновав это тайной следствия и безопасностью свидетелей.

Помощник главы МВД России Сергей Умнов, начальник УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексей Семёнов и экс-замначальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Иван Абакумов были задержаны 6 июля в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями.

Как рассказали «Известиям» в МВД РФ, трое задержанных генералов МВД организовали в Северной столице сеть из 11 частных межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов ГИБДД якобы для поддержки сотрудников и ветеранов ведомства. Но на самом деле все поступавшие туда средства перечислялись на личные счета высокопоставленных сотрудников. По примерным подсчетам, оборот только одной частной компании мог превышать 15 млн рублей в месяц.

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