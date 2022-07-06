Реклама
Прямой эфир
Политика
В МИД РФ заявили об отсутствии планов вводить визы на выезд из России
Происшествия
В Москве в частном детском саду из-за отравления пострадали 11 детей
Мир
МИД России проработает ответные меры на высылку дипломатов из Болгарии
Мир
В Канаде признали эффективность ответа России на санкции
Экономика
Выпускники вузов заявили о желании получать зарплату в 100 тыс. рублей
Мир
МИД РФ допустил усугубление ситуации с безопасностью на Балтике и в Арктике
Мир
Американцы при попытке запустить праздничный салют взорвали автомобиль
Мир
В ЛНР заявили о большой агентурной сети ВСУ в Лисичанске
Общество
Минздрав рекомендовал регионам возобновить плановую медпомощь
Общество
Фермеры Подмосковья собрали свыше 300 т ягод с начала года
Мир
Депутат бундестага Эрнст призвал запустить «Северный поток – 2»

Диетолог Королева перечислила вредные для здоровья крупы

Диетолог Королева: манная крупа и белый рис вредят кишечнику
0
Фото: ТАСС/YAY/Hamiza Bakirci
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Манка, белый рис и каши быстрого приготовления не приносят пользу для здоровья и, по сути, являются вредными. Об этом заявила врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

Спящий режим: ученые разрешили есть днем и ночью
Ради избавления от лишнего веса не стоит отказываться от позднего ужина

Как она рассказала в интервью «Москве 24», манная крупа — самая вредная из них. У продукта высокий уровень углеводов, кроме того, манка сделана из пшеницы, поэтому является высокоглютеновым продуктом.

«Глютен — это клей, который в итоге цементирует микроворсинки тонкого кишечника, выключая его из работы, из переваривающей и усваивающей функции. Поэтому такими продуктами злоупотреблять нельзя», — предупредила специалист.

Кроме сытости манка ничего не дает, подчеркнула Королева.

Белый рис прошел обработку, лишился полезной оболочки, поэтому его стоит избегать. Ценность круп — в оболочке, где максимум витаминов, минералов и клетчатки, напомнила врач.

Обработанные крупы за счет наполнителя в виде простых углеводов и большого количества крахмала имеют высокий гликемический индекс, поэтому они нарушают работу инсулярного аппарата поджелудочной железы, приводят к избытку веса.

Каши быстрого приготовления содержат много сахара, продолжила она, отмечает «Газета.Ru». Этот продукт обладает низкой питательной ценностью и несет максимальный вред человеку, заключила диетолог.

В мае врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог АО «Медицина» Елена Евдокимова заявила, что низкоуглеводные и высокобелковые диеты могут нанести серьезный ущерб и привести к развитию различных заболеваний, например, желудочно-кишечного тракта.

Она добавила, что не нужно придерживаться экстремальных ограничений для того, чтобы легко избавиться от лишнего веса. Стройное и здоровое тело — это баланс микроэлементов, питательных веществ.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022