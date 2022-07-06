Диетолог Королева перечислила вредные для здоровья крупы

Манка, белый рис и каши быстрого приготовления не приносят пользу для здоровья и, по сути, являются вредными. Об этом заявила врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

Как она рассказала в интервью «Москве 24», манная крупа — самая вредная из них. У продукта высокий уровень углеводов, кроме того, манка сделана из пшеницы, поэтому является высокоглютеновым продуктом.

«Глютен — это клей, который в итоге цементирует микроворсинки тонкого кишечника, выключая его из работы, из переваривающей и усваивающей функции. Поэтому такими продуктами злоупотреблять нельзя», — предупредила специалист.

Кроме сытости манка ничего не дает, подчеркнула Королева.

Белый рис прошел обработку, лишился полезной оболочки, поэтому его стоит избегать. Ценность круп — в оболочке, где максимум витаминов, минералов и клетчатки, напомнила врач.

Обработанные крупы за счет наполнителя в виде простых углеводов и большого количества крахмала имеют высокий гликемический индекс, поэтому они нарушают работу инсулярного аппарата поджелудочной железы, приводят к избытку веса.

Каши быстрого приготовления содержат много сахара, продолжила она, отмечает «Газета.Ru». Этот продукт обладает низкой питательной ценностью и несет максимальный вред человеку, заключила диетолог.

В мае врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог АО «Медицина» Елена Евдокимова заявила, что низкоуглеводные и высокобелковые диеты могут нанести серьезный ущерб и привести к развитию различных заболеваний, например, желудочно-кишечного тракта.

Она добавила, что не нужно придерживаться экстремальных ограничений для того, чтобы легко избавиться от лишнего веса. Стройное и здоровое тело — это баланс микроэлементов, питательных веществ.