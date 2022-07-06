В ГИБДД предложили обозначать перевозку детей в автомобилях единым знаком

ГИБДД предлагает на законодательном уровне обозначать перевозку детей в автомобилях с помощью специального знака. Об этом 6 июля сообщил глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников.

«Многие вот лепят такие, извините за такой сленг, знаки нестандартного образца, где ребенок в машине. Мы говорили, что давайте, может быть, все-таки сделаем на законодательном уровне», — сказал он на заседании президиума общественного совета при МВД РФ.

В качестве примера Черников привел знак «Дети», который размещают на автобусах.

30 июня стало известно, что до конца 2022 года в России планируется запуск электронных водительских удостоверений. Над этим Госавтоинспекция РФ работает совместно с Минцифры.

Кроме того, Черников рассказал о разработке электронных свидетельств регистрации транспортного средства (СТС). По его словам, это не означает, что СТС в бумажном виде не будут оформляться при сделках. Однако планируется, что граждане смогут составить договор, а затем перевести его в электронный формат.