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Семья Шатунова объявила конкурс на создание памятника артисту

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Семья солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова объявила о старте конкурса на создание памятника, который будет возведен на могиле певца. Об этом в среду, 6 июля, пишет газета aif.ru.

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Информации о сроках проведения конкурса пока нет. Родственники артиста рассказали об условиях: памятник будет выполнен в полный рост или выше из бронзы.

Организаторы уже начали прием заявок. От участников ждут художественный эскиз памятника, описание своего опыта в качестве скульптора и примеры созданных ранее мемориалов.

Семья Шатунова отмечает, что проект будет иметь народный характер. Сообщается, что фанаты артиста смогут пожертвовать средства для создания памятника.

Юрий Шатунов умер 23 июня в возрасте 48 лет. Причиной смерти артиста стала острая сердечная недостаточность. 22 июня музыканту стало плохо, когда он вместе с друзьями находился в подмосковном Домодедово.

Солиста «Ласкового мая» 28 июня похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Артиста отпели и кремировали. Директор певца Аркадий Кудряшов рассказал «Известиям», что о кремации при жизни попросил сам певец. Основная часть праха музыканта захоронена на Троекуровском кладбище, другую часть развеют на озере в Германии, где Шатунов любил рыбачить.

По словам директора, могила артиста будет только в России.

Юрий Шатунов — советский и российский певец. С 1986 по 1991 год являлся солистом группы «Ласковый май». Исполнял такие хиты, как «Белые розы», «Лето», «Пусть будет ночь», «Седая ночь», «Ну что же ты…» и др. За время существования группы в ней приняли участие не менее 10 солистов. Группа распалась в 1991 году вскоре после ухода из нее Шатунова.

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