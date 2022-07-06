Почетный президент РФС допустил запрет на трансляции соревнований в России

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался в среду, 6 июля, о возможном запрете на трансляции международных соревнований в России.

По его словам, теоретически опасность запрета на трансляции соревнований в России есть.

«Ведь и у Лиги чемпионов, и у чемпионата мира по футболу есть спонсоры. Если они вдруг займут единую позицию, УЕФА и ФИФА не останется ничего иного, кроме как пойти им навстречу. Но я думаю, что до этого не дойдет. Пока такой практики не было. Не думаю, что это произойдет», — заявил Колосков в беседе с RT.

Ранее в этот день Колосков рассказал, есть ли угроза исключения РФС из Международной федерации футбола (ФИФА). По его мнению, такой угрозы нет, пишет «Спорт-Экспресс».

Ранее, 3 июля, сообщалось, что нападающий Чидера Эджуке и полузащитник Арнор Сигурдссон приостановили действие своих контрактов с футбольным клубом ЦСКА до 30 июня 2023 года, пишет REGNUM. Игроки сделали это в одностороннем порядке, воспользовавшись поправкой ФИФА.

7 марта ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам российских клубов приостановить действие контрактов до 30 июня 2022 года. 21 июня организация разрешила футболистам приостанавливать контракты до 30 июня 2023 года.

Российский футбольный союз (РФС) выразил несогласие с данным решением.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили сборные и клубы из РФ от участия во всех соревнованиях под эгидой организации. Как заверили в организациях, футбол станет «вектором единства и мира между народами» в случае улучшения ситуации вокруг Украины.