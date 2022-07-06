Белоруссию в безвизовом порядке посетило свыше 100 тыс. иностранцев

Свыше 100 тыс. граждан Литвы, Латвии и Польши воспользовались правом безвизового въезда в Белоруссию. Об этом в среду, 6 июля, сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета (ГПК) республики.

В сообщении отмечается, что в безвизовом порядке в Белоруссию с 15 апреля могут приезжать жители балтийских стран, а с 1 июля это право доступно и для поляков.

«В общей сложности белорусским «безвизом» воспользовалось более 103 тыс. граждан сопредельных европейских государств», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В общем в республику прибыли 68,7 тыс. граждан Литвы, 26,3 тыс. граждан и 8,6 тыс. неграждан Латвии. Также отмечается, что за пять дней Белоруссию посетило более 150 граждан Польши.

14 апреля стало известно, что граждане Латвии и Литвы смогут с 15 апреля въехать на территорию Белоруссии без визы. Однако в ответ в Риге рекомендовали воздержаться от поездок в республику.