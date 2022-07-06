ВВС принесла извинения ирландцам за казус на концерте Platinum Jubilee

BBC извинилась перед ирландцами за ошибку с национальным флагом. Казус произошел во время концерта Platinum Jubilee, посвященного 70-летию пребывания королевы Елизаветы II на троне. При перечислении частей Британии на экране появился флаг Ирландии. Республика не входит в состав Соединенного Королевства. В XX веке страна отстояла независимость и вышла из союза. В составе Королевства осталась только Северная Ирландия. Таким образом, вместо знамени Ольстера на экране появился ирландский триколор, передает телеканал «Известия». Зрители быстро заметили ошибку и поделились мнением в соцсетях. Ирландцы сочли такой жест оскорблением суверенитета.

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