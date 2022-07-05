Суд приговорил сторонника «Правого сектора​​​​​​​»​​​​​​​ к трем годам колонии

Суд в Северо-Кавказском федеральном округе вынес приговор стороннику запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» Олегу Хараиму. Об этом сообщили во вторник, 5 июля, в Следственном комитете РФ.

Хараиму назначили три года колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью в информационно-телекоммуникационных технологиях в течение года, в том числе в интернете.

Следствие установило, что 17 октября 2020 года Хараим вступил в ряды запрещенной решением Верховного суда РФ экстремистской украинской организации «Правый сектор». Став ее полноправным участником, он осуществлял запрещенную деятельность в России.

Он признан виновным по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ («Участие в деятельности экстремистской организации»).

Как отметили в Следственном комитете, привлечь к ответственности сторонника «Правого сектора» удалось во взаимодействии с управлением ФСБ по Ставрополью и региональным управлением МВД.

Ранее, в мае, Федеральной службой безопасности (ФСБ) в Калининграде был задержан сторонник «Правого сектора», который готовил теракт в отношении российских военнослужащих. По информации спецслужбы, после совершения теракта он планировал выехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ. У задержанного изъяли самодельное взрывное устройство с поражающими элементами и атрибутику с символикой организации.

До этого, в конце апреля, сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России уничтожили штаб «Правого сектора» в Новогродовке, а также склад боеприпасов в районе Славянска.

«Правый сектор» — неформальная правоэкстремистская группировка. Организация образована в конце ноября 2013 года как конфедерация уличных футбольных фанатов и праворадикальных националистических группировок. Запрещена в РФ.