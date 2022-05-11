В Калининграде задержан готовивший теракт сторонник «Правого сектора»

В Калининграде задержали сторонника запрещенной в РФ экстремистской организации «Правый сектор», который готовил теракт ко Дню Победы в отношении российских военнослужащих. Об этом 11 мая сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности в Калининграде задержан сторонник запрещенной экстремистской организации «Правый сектор», гражданин России, планировавший в канун празднования Дня Победы совершение террористического акта в отношении военнослужащих одной из воинских частей Министерства обороны России», — заявили в ведомстве.

По информации спецслужбы, после совершения теракта он планировал выехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ.

Сотрудники ФСБ изъяли у задержанного самодельное взрывное устройство с поражающими элементами и атрибутику с символикой «Правого сектора».

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ («Приготовление к террористическому акту»), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ («Незаконное изготовление взрывчатых веществ, переделка или ремонт взрывных устройств»).

Ранее, 6 мая, сообщалось, что в Херсоне задержали мужчину в связи с подготовкой к совершению теракта во время праздничных мероприятий в честь Дня Победы. По информации Минобороны РФ, военные обнаружили в квартире в Херсоне лабораторию по изготовлению взрывчатки. Кроме того, найдена документация и специальная литература, стрелковое оружие и боеприпасы, гранатомет и тротил.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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