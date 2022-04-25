ВС РФ уничтожили штаб «Правого сектора» и склад боеприпасов ВСУ

Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили штаб запрещенной в России украинской националистической организации «Правый сектор» в Новогродовке, а также склад боеприпасов в районе Славянска. Об этом 25 апреля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, в течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 27 военных объектов Украины.

«В том числе уничтожены: четыре пункта управления, склад боеприпасов в районе Славянска Донецкой Народной Республики, штаб террористической группировки «Правый сектор» в Новогродовке, а также 16 опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и военной техники», — сообщил генерал-майор.

Также оперативно-тактической и армейской авиацией Воздушно-космических сил РФ поражены 82 военных объекта противника, среди них: четыре командных пункта, 76 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также два склада горючего.

«Ракетными войсками нанесено 15 ударов. Поражены: стартовая позиция тактического ракетного комплекса «Точка-У», три пункта управления, артиллерийская батарея и 10 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Уничтожено до 40 человек личного состава и 17 единиц бронетехники и автомобилей ВСУ. Российскими средствами противовоздушной обороны за день сбиты четыре украинских беспилотных летательных аппарата», — добавил Конашенков.

Ранее в этот день сообщалось, что ВС РФ уничтожили объекты по производству топлива нефтеперерабатывающего завода и хранилища на севере города Кременчуг.

Накануне Конашенков рассказал, что российские войска уничтожили цеха по производству взрывчатых веществ и порохов для Вооруженных сил Украины в районе Павлограда.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».