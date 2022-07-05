В KFC раскрыли подробности сделки по продаже сети ресторанов в РФ

В периметр сделки по продаже российских ресторанов KFC сети Yum! Brands войдут только заведения, которые находятся в собственности компании — 70 точек в РФ. Об этом сообщили «Известиям» в KFC во вторник, 5 июля.

Более 1 тыс. заведений работают по франчайзинговому договору, эти рестораны уже принимают гостей, добавили в компании. Там не стали пояснять, кто стал покупателям собственных точек сети быстрого питания.

Ранее в этот же день в Yum! Brands сообщили, что ведут переговоры о продаже российских KFC местному оператору, после чего иностранная компания полностью покинет Россию.

Месяц назад Yum! Brands завершила передачу прав собственности на все франчайзинговые активы Pizza Hut местному оператору, который проводит ребрендинг ресторанов.

30 мая сообщалось, что из меню сети KFC пропали картофельные котлеты — хашбрауны — в связи с антироссийскими санкциями и ответными мерами. Старший менеджер одного из ресторанов в Москве рассказал, что вместо хашбраунов в блюда начали добавлять картофель по-деревенски.

24 мая генеральный директор компании «Черноголовка» Наталия Сахнина сообщила, что сети KFC и Burger King включили в свое меню напитки из Черноголовки. Они заменили напитки западных брендов, отказавшихся от дальнейшей работы в России.