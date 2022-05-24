Реклама
Прямой эфир

Напитки из Черноголовки заменили западную газировку в Burger King и KFC

0
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сети ресторанов быстрого питания KFC и Burger King включили в свое меню напитки из Черноголовки. Они заменили напитки западных брендов, отказавшихся от дальнейшей работы в России. Об этом генеральный директор ООО «УК «Черноголовка» Наталия Сахнина заявила во вторник, 24 мая.

Поддать газировки: напитки на замену Pepsi и Mirinda появятся в России в июне
Какие вкусы производитель предложит вместо флагманских брендов

Сахнина подчеркнула, что напитки из Черноголовки появятся во всех точках KFC и Burger King по всей России.

«Оставшись без напитков, они почувствовали угрозу своему ключевому бизнесу», — отметила Сахнина в беседе с телеканалом «360».

Реклама

Глава компании отметила, что в Burger King идет поставка сиропов, которые заливают в специальные краны самообслуживания клиентов.

Сахнина добавила, что компания увеличила свое производство не только из-за появления новых крупных клиентов, а чтобы в целом удовлетворить потребности потребителей после ухода иностранных брендов.

При этом она отметила, что пока проблемы остаются. В частности, разрушена вся международная логистика, но российский бизнес всегда находит ответ на сложные вызовы.

«Мы ищем варианты каждый день. Как нормальной российской компании, нам уходить некуда, поэтому мы ищем выходы. Я хочу, чтобы потребитель понял — мы здесь навсегда, мы никуда не уйдем. Если он будет есть в Burger King или KFC, мы всегда будем рядом», — заключила она.

В апреле на официальном сайте российского KFC помимо напитков PepsiCo появилось еще восемь новых позиций, в том числе четыре газированных напитка от Черноголовки. Лимонад, «Дюшес», «Байкал» и «Черноголовку Кола» от российского производителя будут продавать за 99 рублей, передает НСН.

С конца февраля ряд зарубежных компаний объявил об уходе или приостановке деятельности в России на фоне санкций западных стран. Так, накануне объявил о таком решении немецкий концерн Siemens. Покинуть российский рынок решили производитель бумажной упаковки Smurfit Kappа Group PLC, шведская компания Essity, поставляющая продукцию таких брендов, как Zewa, Tork, Libero, Libresse, TENA. Кроме того, приостановили деятельность в РФ Volkswagen, Mercedes-Benz, IКЕА, Coca-Cola, Caterpillar, Danone, BP, Shell, McDonald's и др.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022