Напитки из Черноголовки заменили западную газировку в Burger King и KFC

Сети ресторанов быстрого питания KFC и Burger King включили в свое меню напитки из Черноголовки. Они заменили напитки западных брендов, отказавшихся от дальнейшей работы в России. Об этом генеральный директор ООО «УК «Черноголовка» Наталия Сахнина заявила во вторник, 24 мая.

Сахнина подчеркнула, что напитки из Черноголовки появятся во всех точках KFC и Burger King по всей России.

«Оставшись без напитков, они почувствовали угрозу своему ключевому бизнесу», — отметила Сахнина в беседе с телеканалом «360».

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Глава компании отметила, что в Burger King идет поставка сиропов, которые заливают в специальные краны самообслуживания клиентов.

Сахнина добавила, что компания увеличила свое производство не только из-за появления новых крупных клиентов, а чтобы в целом удовлетворить потребности потребителей после ухода иностранных брендов.

При этом она отметила, что пока проблемы остаются. В частности, разрушена вся международная логистика, но российский бизнес всегда находит ответ на сложные вызовы.

«Мы ищем варианты каждый день. Как нормальной российской компании, нам уходить некуда, поэтому мы ищем выходы. Я хочу, чтобы потребитель понял — мы здесь навсегда, мы никуда не уйдем. Если он будет есть в Burger King или KFC, мы всегда будем рядом», — заключила она.

В апреле на официальном сайте российского KFC помимо напитков PepsiCo появилось еще восемь новых позиций, в том числе четыре газированных напитка от Черноголовки. Лимонад, «Дюшес», «Байкал» и «Черноголовку Кола» от российского производителя будут продавать за 99 рублей, передает НСН.

С конца февраля ряд зарубежных компаний объявил об уходе или приостановке деятельности в России на фоне санкций западных стран. Так, накануне объявил о таком решении немецкий концерн Siemens. Покинуть российский рынок решили производитель бумажной упаковки Smurfit Kappа Group PLC, шведская компания Essity, поставляющая продукцию таких брендов, как Zewa, Tork, Libero, Libresse, TENA. Кроме того, приостановили деятельность в РФ Volkswagen, Mercedes-Benz, IКЕА, Coca-Cola, Caterpillar, Danone, BP, Shell, McDonald's и др.