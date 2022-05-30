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Из меню KFC убрали хашбрауны из-за отсутствия польской картошки

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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Из меню сети ресторанов быстрого питания KFC пропали картофельные котлеты — хашбрауны — в связи с антироссийскими санкциями и ответными мерами. Об этом 30 мая «Газете. Ru» сообщили в пресс-службе компании.

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«Из-за разрыва логистических цепочек хашбрауны сейчас недоступны в сети ресторанов KFC. В настоящее время мы рассматриваем альтернативные варианты», — заявили в пресс-службе.

Старший менеджер одного из московских ресторанов сети рассказал изданию, что вместо хашбраунов в блюда начали добавлять картофель по-деревенски.

«Дело в том, что эту позицию из меню в KFC изготавливали из польской картошки, но сейчас она пропала. Картофель из Польши до 2014 года использовали вообще для всех продуктов ресторана. Затем постепенно импортозаместили картофель фри и по-деревенски», — рассказал сотрудник ресторана.

Ранее, 24 мая, генеральный директор ООО «УК «Черноголовка» Наталия Сахнина заявила, что сети ресторанов быстрого питания KFC и Burger King включили в свое меню напитки из Черноголовки. Они заменили напитки западных брендов, отказавшихся от дальнейшей работы в России.

В апреле на официальном сайте российского KFC, помимо напитков PepsiCo, появилось еще восемь новых позиций, в том числе четыре газированных напитка от Черноголовки. Лимонад, «Дюшес», «Байкал» и «Черноголовку Кола» от российского производителя будут продавать за 99 рублей.

В марте сообщалось, что американская корпорация Yum! Brands приостанавливает работу 70 ресторанов KFC в России. Всего сеть ресторанов KFC в России насчитывает более 1,1 тыс., собственных — 70.

О решении Yum! Brand приостановить инвестиции и развитие в России стало известно накануне, 8 марта. Корпорации принадлежат три мировых бренда — KFC, Pizza Hut и Taco Bell, а также сотни ресторанов The Habit Burger Grill в США и Китае.

С конца февраля ряд зарубежных компаний объявил об уходе или приостановке деятельности в России на фоне санкций западных стран.

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