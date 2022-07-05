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Yum! Brands продаст российские рестораны KFC местному оператору

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Yum! Brands ведет переговоры о продаже российских ресторанов KFC местному оператору, затем полностью покинет Россию. Об этом говорится в сообщении компании.

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«Yum! находится на продвинутой стадии передачи прав собственности на свои рестораны KFC, операционную систему и права франшизы, включая сеть франчайзинговых ресторанов, местному оператору», — говорится в обнародованном 5 июля пресс-релизе.

Уточняется, что после завершения сделки с KFC, Yum! Brands намерена полностью уйти из России.

Также сообщается, что месяц назад Yum! Brands завершила передачу прав собственности на все франчайзинговые активы Pizza Hut местному оператору, который проводит ребрендинг ресторанов.

Ранее, 30 мая, сообщалось, что из меню сети ресторанов быстрого питания KFC пропали картофельные котлеты — хашбрауны — в связи с антироссийскими санкциями и ответными мерами. Старший менеджер одного из московских ресторанов сети рассказал, что вместо хашбраунов в блюда начали добавлять картофель по-деревенски.

До этого, 24 мая гендиректор компании «Черноголовка» Наталия Сахнина сообщила, что сети ресторанов быстрого питания KFC и Burger King включили в свое меню напитки из Черноголовки. Они заменили напитки западных брендов, отказавшихся от дальнейшей работы в России.

Некоторые бренды ушли из РФ на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса.

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