Эксперт рассказал об альтернативных доллару валютах

В целях защиты от инфляции и сохранения возможности инвестирования формировать сбережения разумнее в рубле и альтернативных валютах, таких как юань, гонконгский доллар и небольшая часть в дирхамах ОАЭ. Об этом во вторник, 5 июля, рассказал «Известиям» начальник аналитического управления Банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

«В условиях глобальной инфляции, особенно высокой в США и еврозоне, держать доллары и евро на счете невыгодно, рост потребительских цен уменьшает покупательную способность, в том числе и резервных валют. Конвертировать доллары и евро по текущему курсу также невыгодно, поскольку текущее укрепление рубля выглядит значительным. Поэтому необходима диверсификация: часть вложений можно конвертировать в альтернативные валюты и рубль, а часть оставить на случай, если российским денежным властям удастся ослабить рубль», — считает он.

Евстифеев обращает особое внимание на юань. Он отмечает, что с марта среднедневные объемы по китайской валюте на Мосбирже выросли в два-три раза, по овернайт-свопам — в десятки раз. По словам эксперта, это означает, что юань прочно вошел в экономику России и вскоре станет такой же ликвидной валютой, как ранее доллары или евро.

Он также добавил, что укрепление рубля в последние месяцы вывело его в лидеры среди мировых валют, но подчеркнул, что этот процесс становится всё менее контролируемым.

«Власти уже отметили ряд требований по продаже экспортной выручки, увеличили лимиты для перевода внешних платежей, но рубль продолжает укрепляться. Главные причины — введенные меры контроля для движения капитала и резкое проседание импорта. При этом высокие цены на энергоносители обеспечивают солидный приток валюты на внутренний рынок по каналу экспорта», — сказал Евстифеев.

По его мнению, невозможность приобрести наличную валюту из-за ограничений Банка России также способствует дедолларизации экономики.

«Мы видим ограниченность инвестиций долларовых сбережений и отрицательную стоимость долларов на рынке валютных свопов. Ряд банков ввели или готовятся ввести комиссии за счета в долларах и евро, это также служит подтверждением того, что такая валюта не востребована и на межбанковском кредитном рынке», — заключил он.

Вопреки давлению западных стран российская национальная валюта продолжает укрепляться.

Ранее, 2 июля, опрошенные американским телеканалом CBS аналитики рассказали, что российская валюта совершила «ошеломляющий переворот» в виде резкого укрепления после рекордно низкого падения на начальном этапе введения антироссийских санкций. С января рубль отметился приростом на 45% по отношению к американской валюте, и по состоянию на вторник его курс оценивался в 53,45 рубля за доллар.

30 июня финансисты спрогнозировали укрепление рубля в июле до 48 за доллар. Сейчас основным фактором, определяющим курс российской нацвалюты, являются торговые операции, а также баланс между экспортом и импортом.

29 июня опрошенные «Известиями» аналитики банков и финансовых компаний рассказали, что первые в истории современной России по итогам июня может быть дефляция — снижение цен на товары и услуги. Причин три: сезонное уменьшение стоимости плодоовощной продукции, укрепление курса рубля с 120 рублей за доллар до текущих 52–53 и, главное, сокращение совокупного спроса.

Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки начали вводить санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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