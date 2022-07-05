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Жертвами неонацистской группировки «Медведи SS» стали более 100 человек

Генпрокуратура ДНР: жертвами неонацистской группировки «Медведи SS» стали более 100 человек
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Жертвами участников диверсионно-штурмовой нацистской группы «Медведи SS», которая входила в экстремистский и запрещенный в РФ украинский националистический полк «Азов», стали более 100 человек. Об этом во вторник, 5 июля, сообщили в генеральной прокуратуре Донецкой Народной Республики (ДНР).

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«Общее количество погибших от их действий превышает 100 человек», — сказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

Среди обвиняемых, в частности, снайпер Владимир Гапич, который признался в 60 убийствах. На счету других также десятки жертв. Все участники группировки придерживаются идеологии нацизма.

Согласно материалам дела, с осени 2017 года по май 2022 года члены формирования принимали участие в вооруженном конфликте и военных действиях против ДНР, а также совершали диверсионно-разведывательные и военно-террористические действия на территории республики. Все они дали признательные показания и рассказали, как и где убивали пленных и мирных граждан.

Неонацистам предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 237 УК ДНР («Участие в вооруженном формировании»), ч. 3 ст. 34, ст. 323 УК ДНР («Совершение действий, направленных на насильственный захват власти»). Также они обвиняются в прохождении обучения в целях совершения преступлений, предусмотренных ст. 237, 323 УК ДНР.

Максимальное наказание по указанным статьям предусматривает в том числе смертную казнь, добавили в генпрокуратуре.

Также отмечается, что это первое дело по боевикам нацбата «Азов», расследование по которому завершено и передано в суд.

Ранее, 1 июля, Донецкое агентство новостей сообщило, что дело против первой группы пленных украинских боевиков с «Азовстали» в Мариуполе готово к отправке в суд в ДНР. Тогда источник агенства рассказал, что в числе обвиняемых восемь человек.

В тот же день в ДНР анонсировали ряд военных трибуналов над украинскими боевиками. Они пройдут до осени. В частности, первым будет Мариупольский трибунал, где рассмотрят преступления, совершенные в Волновахе. Завершающим этапом станет международный трибунал. Подсудимыми на этих процессах станут как боевики радикальных националистических группировок, так и военнослужащие Вооруженных сил Украины.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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