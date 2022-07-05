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ГД приняла закон о статусе ветерана для участвующих в спецоперации гражданских

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Государственная дума приняла законопроект, согласно которому гражданские лица, участвующие в специальной операции России на Украине будут наделены статусом ветерана боевых действий. Об этом сообщают на официальном сайте нижней палаты парламента.

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«В настоящее время гражданские лица могут получить такой статус только при условии, что в период выполнения ими задач они получат ранения либо будут отмечены государственными наградами. Речь идет о гражданском персонале Вооруженных сил РФ, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах. После принятия изменений в закон о ветеранах они смогут получить меры социальной поддержки — налоговые и другие льготы», — приводит пресс-служба слова председателя Государственной думы Вячеслава Володина.

Он также подчеркнул, что гражданские специалисты проявляют героизм в ходе специальной военной операции и заслуживают получения помощи от государства.

Ранее, 29 июня, в Думу был внесен законопроект, авторы которого предлагали наделить статусом ветерана боевых действий лиц, принимавших участие в боевых действиях в составе Народной милиции ЛНР и ДНР.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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