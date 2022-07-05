ГД приняла закон о статусе ветерана для участвующих в спецоперации гражданских

Государственная дума приняла законопроект, согласно которому гражданские лица, участвующие в специальной операции России на Украине будут наделены статусом ветерана боевых действий. Об этом сообщают на официальном сайте нижней палаты парламента.

«В настоящее время гражданские лица могут получить такой статус только при условии, что в период выполнения ими задач они получат ранения либо будут отмечены государственными наградами. Речь идет о гражданском персонале Вооруженных сил РФ, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах. После принятия изменений в закон о ветеранах они смогут получить меры социальной поддержки — налоговые и другие льготы», — приводит пресс-служба слова председателя Государственной думы Вячеслава Володина.

Он также подчеркнул, что гражданские специалисты проявляют героизм в ходе специальной военной операции и заслуживают получения помощи от государства.

Ранее, 29 июня, в Думу был внесен законопроект, авторы которого предлагали наделить статусом ветерана боевых действий лиц, принимавших участие в боевых действиях в составе Народной милиции ЛНР и ДНР.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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