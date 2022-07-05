Аналитик рассказала о последствиях рекордных цен на электроэнергию в ЕС

Европейцы теперь должны максимально экономить электроэнергию. Об этом рассказала «Известиям» ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова во вторник, 5 июля.

Ранее в этот же день британская газета Financial Times сообщила, что цены на электроэнергию в Европе обновили исторические максимумы из-за сокращения поставок газа из России. В Германии и Франции, ведущих странах еврозоны, цены за МВт/ч базовой нагрузки на 2023 год установили новые рекорды, достигнув значений в €325 и €366 соответственно, отмечало издание.



«Но предприятия экономить вряд ли смогут — энергоемким производствам придется либо закрыться, либо просить субсидий у правительств и Евросоюза. Значит, Европейский центробанк (ЕЦБ) и центральные банки стран ЕС, не входящих в еврозону, будут печатать деньги, а инфляция продолжит разгоняться. В еврозоне ЕЦБ наконец-то намерен повысить процентную ставку на 0,25 процентного пункта», — отметила Мильчакова.



В ряде стран еврозоны годовая инфляция потребительских цен уже двузначная, а в странах Балтии и в Словакии годовая инфляция за июнь, по данным Eurostat, превысила 20%. Последствия для Европейского союза будут не самыми лучшими в виде двузначного повышения цен и очень медленного роста ВВП еврозоны, которое может не превысить 1% за 2022 год, заключила аналитик.

Во вторник обозреватель агентства Bloomberg Хавьер Блас призвал европейцев отказаться от старой бытовой техники из-за президента России. Он отметил, что «ваш старый холодильник — друг Владимира Путина». Блас призвал европейцев экономить электроэнергию: менять старую технику на новую, менее энергозатратную и, соответственно, потребляющую меньше газа для работы. Обозреватель считает, что отказ от старых холодильников, духовок и стиральных машин поможет сократить зависимость от Москвы, так как газ импортируется из РФ.

В Кремле заявили, что старая техника — друг американцев, а не президента России, потому что сейчас в страны Европы поставляется больше сжиженного газа из США.

Еще в апреле Путин сообщал, что отказ ряда стран Запада от нормального сотрудничества с Москвой, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам: там растут и цены, и инфляция зашкаливает. По его словам, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.