В Кремле оценили идею о поощрении отказа от старой техники в Европе из-за Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал 5 июля журналистам, как в Кремле относятся к сообщениям европейских СМИ о том, что в Европе предложили обновить старую бытовую технику по причине того, что она «является другом Владимира Путина».

Песков указал, что техника — друг американцев, а не президента России, потому что сейчас в страны Европы поставляется больше американского сжиженного газа.

«Дорогого американского сжиженного газа, чем российского трубного. Поэтому старая техника, во-первых, является другом американцев, а во-вторых, другом европейского руководства, которое приняло решение сокращать надежный предсказуемый, дешевый и прогнозируемый по цене российский трубный газ», — отметил Песков.

Ранее во вторник обозреватель агентства Bloomberg Хавьер Блас призвал европейцев отказаться от старой бытовой техники из-за президента России. Он указал в материале, что «ваш старый холодильник — друг Владимира Путина».

Так Блас призвал европейцев начать экономить электроэнергию: менять старую технику на новую, меньше потребляющую энергию и, соответственно, газа для работы. По словам обозревателя агентства, отказ от старых холодильников, духовок и стиральных машин поможет сократить зависимость от Москвы, так как газ импортируется из России.

В этот же день британская газета Financial Times сообщила, что цены на электроэнергию в Европе обновили исторические максимумы из-за сокращения поставок газа из России. Как отмечается в материале, в понедельник в ведущих странах еврозоны цены за МВт·ч базовой нагрузки на следующий год установили новые рекорды. Так, в Германии они достигли значения в €325, а во Франции — €366.

Эксперты считают, что к такому резкому росту котировок в первую очередь привел дефицит газа в Европе, возникший из-за сокращения импорта из РФ вследствие введения антироссийских санкций.

Еще в апреле Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. По словам президента РФ, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе.

Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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