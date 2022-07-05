Продажу энергетиков и зажигалок подросткам могут запретить в Татарстане
Депутаты государственного совета Республики Татарстан разработали законопроект, запрещающий продажу энергетиков и зажигалок подросткам. Об этом сообщает InKazan.ru со ссылкой на региональный парламент.
Согласно документам, депутаты намерены добавить две статьи в Кодекс об административных правонарушениях. Первая запрещает продажу несовершеннолетним тонизирующих напитков, вторая — продажу товаров, содержащих сжиженный газ. За нарушение закона продавцам грозит штраф в размере до 5 тыс. рублей, должностным лицам — до 50 тыс. рублей, компаниям — до 150 тыс. рублей.
В пояснительной записке к законопроекту народные избранники указали, что регулярное употребление кофеина в высоких дозах представляет опасность для здоровья несовершеннолетних. Из-за невысокой стоимости напитков подростки не контролируют их суточное потребление.
Ограничение на продажу зажигалок депутаты предложили ввести из-за распространения сниффинга. Вдыхание газа ради «токсического опьянения» может привести к отравлению и летальному исходу.