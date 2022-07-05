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В Норвегии из-за забастовок остановлена добыча нефти и газа

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Фото: REUTERS/Marit Hommedal/NTB Scanpix
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Добыча нефти и газа на трех месторождениях в Норвегии остановлена из-за забастовок. Об этом 5 июля сообщила компания Equinor.

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«Equinor инициировала безопасное закрытие месторождений Гудрун, Южный Усеберг и Восточный Усеберг после того, как члены профсоюза норвежской организации менеджеров и руководителей объявили забастовку с полуночи», — сказано в пресс-релизе.

Поводом для забастовки стали споры вокруг заработной платы в ходе переговоров между профсоюзом и норвежской нефтегазовой ассоциацией.

Суммарно три месторождения обеспечивают добычу 89 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Помимо этого, 6 июля начнется забастовка на месторождениях Хейдрун, Кристин и Ааста Ханстен. Общий объем добычи на них составляет 333 тыс. баррелей нефтяного эквивалента. С 9 июля возможно закрытие еще трех месторождений.

Накануне сообщалось, что Норвегия может сократить добычу газа на 13% из-за забастовки менеджеров.

На фоне этого в Торгово-промышленной палате России спрогнозировали рост цен на газ в Европе до $3500 за 1 тыс. кубометров с нынешних $1800, что уже является самым высоким уровнем с 9 марта.

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