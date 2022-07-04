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Цена газа в Европе превысила $1800 впервые с 9 марта

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Фото: Global Look press/Panoramic
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Цена газа в Европе на закрытии торгов на бирже превысила $1800 за 1 тыс. куб. м впервые с 9 марта. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE от 4 июля.

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Цена августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1804,3 за 1 тыс. куб. м, или €167,3 за МВт ч. В целом стоимость газа за день увеличилась более чем на 13%.

Накануне британское издание Express со ссылкой на профессора операционного менеджмента и заместителя директора бизнес-школы Keele Самира Дани сообщило, что Европа столкнулась с рекордным ростом цен на энергоносители, что спровоцировало общий скачок инфляции. По мнению Дани, инфляция вызывает эффект домино в цепочке поставок продуктов питания, которые являются основными товарами для всех людей.

27 июня премьер-министр Черногории Дритан Абазович высказал мнение, что Европу ожидает энергетический коллапс, если Россия прекратит поставки газа. Абазович выразил надежду, что этого не произойдет, но отметил, что «серьезные страны, чья экономика базируется на природном газе», рассматривают такой сценарий.

В тот же день агентство Вloomberg сообщило, что правительства стран ЕС столкнулись с ростом риска раскола единства объединения в связи с сокращением поставок природного газа. Отмечалось, что запасы газа в ЕС позволяют странам перемещать его через границы, помогая тем самым друг другу. Однако, по мнению аналитиков, в случае критической нехватки газа государства могут отказаться от помощи своим соседям по объединению.

В апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. По словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

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