Запорожская АЭС может поставлять около 25% производимой энергии в Крым

Запорожская АЭС (ЗАЭС) в Энергодаре планирует возобновить поставки электроэнергии в Крым после восстановления взорванной украинскими националистами в 2015 году на границе с Херсонской областью ЛЭП. Об этом заявил в интервью ТАСС глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий.

Он уточнил, что станция готова будет поставлять около 25% производимой энергии на полуостров, что, по его словам, удешевит стоимость электричества для Крыма.

«Мы готовы поставлять в Крым — это по примерным расчетам — около 25% производимой АЭС энергии», — сказал Балицкий.

Балицкий пояснил, что для Запорожской АЭС важно наладить поставки электроэнергии в Крым ввиду переизбытка производимых мощностей на освобожденной территории региона. Так, по его словам, кроме ЗАЭС в области работают более 100 единиц объектов ветроэнергетики, тепловая станция, а потребление на освобожденной территории Запорожской области намного ниже, чем общий объем вырабатываемой электроэнергии, что приводит к необходимости ее сброса в Каховское водохранилище и может привести к негативным последствиям в сфере экологии.

Он добавил, что на данный момент Запорожская АЭС вынужденно продолжает поставки электричества на Украину из-за ее переизбытка.

«Наша задача сегодня — это не прерывать главный цикл на АЭС. Мы до сих пор обеспечиваем Украину электричеством: подаем в Запорожье и города Днепропетровской области (Никополь и Марганец) <...>. Просто не можем их отключить, хотя, будь моя воля, давно бы отрубили», — сообщил Балицкий.

Выход на полную мощность будет целесообразен после освобождения всей территории региона, сказал глава ВГА Запорожской области.

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