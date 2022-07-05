Реклама
Прямой эфир
Мир
Кандидат в президенты Кипра призвал остров вступить в НАТО
Общество
Сайт IKEA обрушился в первые минуты распродажи
Мир
Байден пообещал продолжить борьбу с насилием после стрельбы в Чикаго
Общество
Возвращающимся из-за границы россиянам напомнили о тесте на COVID-19
Происшествия
Ураганный ветер сорвал часть крыши со школы в селе под Саратовом
Происшествия
В жилом доме в центре Москвы произошел пожар
Мир
Италия объявила режим ЧС в пяти областях из-за засухи
Мир
Лондон призвал искать альтернативные маршруты для вывоза украинского зерна
Мир
Финляндия и Швеция за один раунд завершили переговоры о вступлении в НАТО
Культура
Уникальный архив снимков со съемок фильма «Андрей Рублев» продадут на аукционе
Общество
Иноагентов обязали указывать маркировку при ведении просветительской деятельности

Запорожская АЭС может поставлять около 25% производимой энергии в Крым

0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Запорожская АЭС (ЗАЭС) в Энергодаре планирует возобновить поставки электроэнергии в Крым после восстановления взорванной украинскими националистами в 2015 году на границе с Херсонской областью ЛЭП. Об этом заявил в интервью ТАСС глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий.

Он уточнил, что станция готова будет поставлять около 25% производимой энергии на полуостров, что, по его словам, удешевит стоимость электричества для Крыма.

«Мы готовы поставлять в Крым — это по примерным расчетам — около 25% производимой АЭС энергии», — сказал Балицкий.

Балицкий пояснил, что для Запорожской АЭС важно наладить поставки электроэнергии в Крым ввиду переизбытка производимых мощностей на освобожденной территории региона. Так, по его словам, кроме ЗАЭС в области работают более 100 единиц объектов ветроэнергетики, тепловая станция, а потребление на освобожденной территории Запорожской области намного ниже, чем общий объем вырабатываемой электроэнергии, что приводит к необходимости ее сброса в Каховское водохранилище и может привести к негативным последствиям в сфере экологии.

Он добавил, что на данный момент Запорожская АЭС вынужденно продолжает поставки электричества на Украину из-за ее переизбытка.

«Наша задача сегодня — это не прерывать главный цикл на АЭС. Мы до сих пор обеспечиваем Украину электричеством: подаем в Запорожье и города Днепропетровской области (Никополь и Марганец) <...>. Просто не можем их отключить, хотя, будь моя воля, давно бы отрубили», — сообщил Балицкий.

Выход на полную мощность будет целесообразен после освобождения всей территории региона, сказал глава ВГА Запорожской области.

Новость дополняется

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022