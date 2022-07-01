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В ВГА Запорожской области заявили об охране Запорожской АЭС российскими военными

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Запорожская АЭС (ЗАЭС) в Энергодаре в настоящее время находится под защитой российских военнослужащих. Об этом сообщил в пятницу, 1 июля, член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в эфире телеканала «Россия 1».

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Он отметил, что ситуация на объекте спокойная, работают два энергоблока, уровень радиации фиксируется в пределах нормативных показателей.

«Я напомню, сама АЭС по мощности 6 тыс. мегаватт, понятно, это слишком большая мощность на сегодняшний день без перезапуска всей экономики, поэтому работают два энергоблока», — сказал Рогов.

Он подчеркнул, что она под защитой российской армии, чтобы «туда ничего не прилетело».

Кроме того, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность условиями, в которых находится персонал Запорожской ЗАЭС, заявив о намерении организовать миссию для посещения электростанции в кратчайшие сроки.

Ранее, 30 июня, член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что создание украинским правительством фейков о ситуации вокруг Запорожской АЭС в Энергодаре может свидетельствовать о том, что Киев опасается расследования своей деятельности со стороны Международного агентства по атомной энергии.

Рогов добавил, что растущее количество фейков может также свидетельствовать об осознании украинской стороной растущего взаимопонимания между новым руководством АЭС и МАГАТЭ.

Ранее 16 июня Американская газета USA Today удалила со своего сайта материал, в котором говорилось о возможной угрозе подрыва российскими военными Запорожской атомной электростанции. Издание признало, что материал был сфабрикован и не соответствовал действительности.

До этого 26 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что МАГАТЭ находится в контакте с российской стороной, как и с украинской, по вопросу организации поездки на Запорожскую АЭС.

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