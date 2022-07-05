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Украина и Швеция подписали документ об оборонном сотрудничестве

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Фото: Global Look Press/Raul Moreno/Keystone Press Agency
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Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон подписали совместное заявление, определив сотрудничество в оборонной сфере и атомной энергетике как основные вопросы двусторонних отношений. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщил украинский лидер в своем Telegram-канале.

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«Сегодня с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон в совместном заявлении зафиксировали ключевые вопросы для обоих наших государств. Это оборонное сотрудничество, сотрудничество в сферах атомной энергетики и энергоэффективности, финансовая поддержка для Украины», — написал он.

Зеленский отметил, что подобный документ был подписан впервые в истории двусторонних отношений Украины и Швеции.

Главы государств поприветствовали сотрудничество в секторе безопасности Украины и развитие ее возможностей в разминировании, а также партнерство в поставках ядерного топлива Киеву. В частности, отмечен потенциал сотрудничества между украинским «Энергоатомом» и Westinghouse Electric Sweden AB.

Кроме того, по итогам встречи в Киеве лидеры двух стран договорились о поддержке Швецией дальнейшей имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Ранее в этот день глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба посетовал на то, что Украину, по мнению Запада, принимать в НАТО нельзя, а Финляндию и Швецию можно.

При этом, 29 июня, президент Украины призвал дать Киеву гарантии безопасности, а также усилить военную и финансовую помощь. Он заявил, что политика НАТО по вступлению новых членов в альянс похожа на старые турникеты киевского метро, которые открыты до тех пор, пока к ним не подойдешь, а после этого «закрываются, пока не заплатишь».

Между тем, 23 июня, председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Украине и Молдавии на саммите ЕС согласовали статус кандидатов в союз. Решение принимали главы государств и правительств 27 стран Евросоюза на саммите в Брюсселе.

Соглашение об ассоциации между Киевом и ЕС было подписано с 2014 году в Бельгии. Окончательное вступление в силу всех положений произошло в 2017 году. Цель договора — углубление интеграции между Украиной и ЕС в области политики, торговли, культуры и укрепления безопасности.

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