Вооруженные силы Украины (ВСУ) установили военную технику в жилых домах города Харькова и не позволяют мирным гражданам эвакуироваться в безопасные районы. Об этом в понедельник, 4 июля, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Харькове на нижних и верхних этажах жилых домов (ул. Рымарская) боевики территориальной обороны оборудовали огневые позиции, при этом местным жителям запрещено покидать свои квартиры», — сообщил он.

Любые попытки перемещения гражданских, по словам Мизинцева, жестко пресекаются.

Ранее в этот день стало известно, что украинские боевики оборудовали огневые позиции и снайперские точки, а также заложили мины на подходах к школе №21 Щербиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Также оборонное ведомство сообщило об аналогичной ситуации еще в одном образовательном учреждении ДНР, в спортзале которого удерживаются жители близлежащих домов под предлогом обеспечения безопасности.

28 июня Минобороны России сообщило, что украинские военные оборудовали боевые позиции в медучреждениях в ДНР. Отмечалось, что ВСУ оборудовали огневые позиции и снайперские точки, заминировали подходы к учреждениям. Местное население об этом не уведомлено, добавили в ведомстве.

18 июня генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что украинские боевики размещают свои опорные пункты, тяжелое вооружение и технику в школах Одессы, Торецка, а также Никополя.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации. Власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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