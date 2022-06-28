Минобороны РФ сообщило об оборудовании ВСУ боевых позиций в медучреждениях

Минобороны России 28 июня сообщило, что украинские военные оборудовали боевые позиции в медучреждениях в Донецкой Народной Республике.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) оборудовали огневые позиции и снайперские точки, заминировали подходы к учреждениям. Местное население об этом не уведомлено, добавили в ведомстве.

«В Чернигове в здании областного туберкулезного диспансера (проспект Мира) размещен штаб территориальной обороны, склады вооружения и боеприпасов, <…>; в Северске Донецкой Народной Республике в зданиях городской больницы (ул. Суворова) националистами оборудованы огневые позиции, на прилегающей территории размещена бронетехника, крупнокалиберная артиллерия и РСЗО, а в помещениях под предлогом обеспечения безопасности удерживаются жители близлежащих домов», — рассказали в Минобороны РФ.

21 июня в ведомстве сообщили, что украинские войска используют здания медучреждений Одессы, Авдеевки, Приволья и Славянска для размещения вооружений и казарм.

18 июня руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что украинские боевики размещают свои опорные пункты, тяжелое вооружение и технику и в школах Одессы, Торецка, а также Никополя.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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