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Названы самые популярные модели кроссоверов с пробегом

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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В «Авито» проанализировали рынок автомобилей с пробегом сегмента SUV в России за II квартал 2022 года. По данным аналитиков, самыми востребованными марками сегмента оказались Lada, Toyota и Nissan. Одними из самых популярных моделей стали Lada Niva Legend, Lada Niva Travel, Toyota RAV4, Renault Duster и Nissan Qashqai, сообщили «Известиям» в компании.

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На первом месте LADA Niva Legend, она заняла долю в продажах 9,52%, средняя стоимость машины составила 230 тыс. рублей. Второй результат у Lada Niva Travel, ее доля 5,89% от общего количества продаж. Средняя цена — 360 тыс. рублей. Третье место у кроссовера Toyota RAV4. Средний ценник 1 789 000 рублей, доля в продажах — 2,99%. Замыкают список кроссоверы Renault Duster и Nissan Qashqai. Занимаемые ими доли 2,89% и 2,77% соответственно. Средние цены на машины : 990 тыс. рублей и 1 098 000 рублей.

«Авто сегмента SUV в среднем стоят дороже, чем другие автомобили с пробегом, и при этом остаются популярными среди россиян, что говорит о высоком покупательском интересе к кроссоверам и внедорожникам», — подчеркнул Марат Миннекаев, руководитель группы аналитики «Авито Авто».

По данным ресурса, на долю кроссоверов и внедорожников в период с апреля по июнь пришлось 17,1% продаж на рынке автомобилей с пробегом. Средняя стоимость автомобиля сегмента SUV за этот период в России составила 1 075 000 рублей. В топ-10 популярных моделей также вошли Volkswagen Tiguan, Nissan X-Trail, Hyundai Creta, Toyota Land Cruiser и Toyota Land Cruiser Prado.

4 июля «Известия» сообщали, что средний уровень цен на подержанные машины в нашей стране в июне остался таким же, как и в мае. Средняя цена легкового автомобиля с пробегом в России по итогам июня 2022 года составила 1,21 млн рублей.

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