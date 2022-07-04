Цены на подержанные машины в России в июне остались без изменений

Средняя цена легкового автомобиля с пробегом в нашей стране по итогам июня 2022 года составила 1 млн 210 тыс. рублей. Об этом сегодня сообщило агентство «Автостат». По данным экспертов это всего лишь на 0,1%, или 1 тыс. рублей больше показателей мая этого года.

Средний уровень цен на подержанные машины в июне остался таким же, как и в мае, отметили аналитики агентства. Однако, если сравнивать июньский показатель с тем, что был в начале года, в январе, то рост цен на «вторичке» составил уже 15%, или 161 тыс. рублей.

Аналитики компании напомнили, что по отношению к результату годичной давности, июнь 2021 года, подержанные автомобили стали дороже на 62%, или 462 тыс. рублей.

20 июня «Известия» предупредили о том, что в стране заработала новая схема обмана при покупке б/у автомобиля на рынке. После подписания документов о покупке у нового владельца угоняют автомобиль, а через несколько дней снова выставляют на продажу на том же сайте.