Врач рассказал о способе получения суточной дозы витамина D за 15 минут

Суточную дозу витамина D можно получить всего за 15 минут пребывания на солнце. Об этом 4 июля заявил директор Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава России, академик РАН Алексей Кубанов.

Так, по его словам, многие ошибочно полагают, что средства SPF50+ может обеспечить высокую степень защиты от всех солнечных лучей. При этом, пояснил эксперт, большинство таких средств отражает 90–99% лучей УФВ и небольшую часть лучей УФА.

«Поэтому, воспользовавшись солнцезащитным кремом, люди зачастую пролонгируют время нахождения под прямыми солнечными лучами и подвергаются негативному воздействию лучей УФА-спектра», — приводит его слова «РИА Новости», добавляя, что эта основная причина, по которой стоит воздержаться от длительных солнечных ванн.

Кроме того, нужно правильно наносить солнцезащитный крем, врач пояснил, что рекомендованная концентрация средства составляет 2 мг на квадратный сантиметр, то есть вместимости чайной ложки хватит для защиты кожи лица.

Специалист напомнил, что солнечный свет жизненно необходим человеку, потому как именно он отвечает за регуляцию биоритмов, влияет на выработку гормонов, настроение, а также за работу различных органов и систем. Необходимая суточная доза витамина D обеспечивается воздействием солнечной энергии на кожу лица и кистей в течение 15 минут, уверен Кубанов.

Найти золотую середину между пользой и риском солнечного света непросто, при этом важно помнить, что физиологические резервы защиты от солнечной энергии ограничены. Так, по данным специалиста, заболеваемость меланомой и другими злокачественными заболеваниями кожи в 2020 году на фоне пандемии снизилась, достигнув минимума с 2017 года, однако в 2021 году был отмечен рост заболеваемости меланомой кожи по сравнению с 2020 годом на 11,5%.

30 июня дерматолог Наталия Жовтан рассказала, что солнечные ванны на нудистских пляжах могут приводить к рискованным последствиям, потому как лучи оказывают влияние на слизистую половых органов, что, в свою очередь, грозит сухостью и дискомфортом в интимных зонах. Она также напомнила, что загорать лучше рано утром или вечером, а с 11 и до 16 часов дня подвергать тело избыточному воздействию ультрафиолета категорически не рекомендуется вне зависимости от того, «нудист вы или человек в традиционном пляжном костюме».