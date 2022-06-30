Врач рассказала о рисках приема солнечных ванн на нудистских пляжах

О рискованных последствиях, к которым могут приводить солнечные ванны на нудистских пляжах, рассказала «Газете.Ru» 30 июня дерматолог Наталия Жовтан.

«Обнаженное тело на пляже — это некоторый риск для здоровья. Кожа на таких участках, как подмышки, межъягодичные складки, ореолы сосков очень чувствительная», — отметила она, добавив, что под воздействием ультрафиолета кожа в этих зонах уязвима для развития онкологических процессов.

Кроме того, по словам дерматолога, солнечные ванны на нудистском пляже опасны тем, что лучи оказывают влияние на слизистую половых органов, что, в свою очередь, грозит сухостью и дискомфортом в интимных зонах.

Она также напомнила, что загорать лучше рано утром или вечером, а с 11 и до 16 часов дня подвергать тело избыточному воздействию ультрафиолета категорически не рекомендуется вне зависимости от того, «нудист вы или человек в традиционном пляжном костюме».

Ранее в этот день дерматовенеролог, косметолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Григорий Ибрагимов предостерег от лечения солнечных ожогов с помощью кисломолочных продуктов. Из-за лактобактерий в составе можно получить раздражение и воспаление кожи, а при сильном ожоге и вовсе к заражению кожного покрова бактериальной инфекцией. Также он порекомендовал отказаться от применения вазелина, жирных кремов или растительного масла.

Ранее в июне в беседе «Известиями» врач-терапевт, главный врач «Инвитро-Приволжье» Татьяна Неумолотова рассказала, что солнечный ожог из-за неправильного получения загара может спровоцировать развитие меланомы, а также вызвать преждевременное старение и пигментные пятна. Чтобы не навредить коже и получить максимальное количество пользы от солнечных лучей, врач посоветовала загорать в утренние часы с 7:00 до 10:00 или после обеда с 17:00 до 19:00.