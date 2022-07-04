Названы самые актуальные профессии в IT-сфере на ближайшие годы

На фоне трансформации российской экономики, на первый план по востребованности всё активнее начинают выходить цифровые специальности. Старший партнер Лиги Цифровой Экономики Андрей Солодилов рассказал «Газете.Ru» о том, какие профессии в сфере IT будут наиболее популярны в ближайшем будущем.

«По моей оценке, в ближайшие три года IT-компании будут активно набирать специалистов практически всех категорий, которые сегодня есть в отрасли. В первую очередь это дата-сайентисты, фронтенд- и бэкенд-разработчики, инженеры поддержки, администраторы баз данных», — считает специалист.

Солодилов также отметил, что востребованность системных и бизнес-аналитиков также вырастет в ближайшие годы. Аналитики сейчас нужны для каждого проекта, так как они выполняют роль посредников между разработчиками и потребителями.

«Однако построить карьеру в IT могут не только технические специалисты. На пик востребованности в ближайшем будущем выйдут смежные профессии, так или иначе связанные с разработкой и внедрением IT-систем. Например, высоким спросом уже сейчас пользуются UX/UI-дизайнеры — они разрабатывают внешний вид сервисов и проектируют их с точки зрения удобства пользователей», — добавил он.

Эксперт также отметил высокую потребность IT-сферы в юристах и цифровых лингвистах.

«IT-юристы и цифровые лингвисты являются примером того, как сегодня важны double skills. Владение несколькими компетенциями, даже напрямую не связанными друг с другом, ускоряет карьерный рост и открывает большие перспективы развития в инновационных отраслях», — резюмировал Солодилов.

Ранее, 28 июня, президент РФ Владимир Путин подписал закон об упрощенном получении вида на жительство в России IT-специалистами из-за рубежа.

До этого, 27 мая, премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в РФ вернулось порядка 85% уехавших ранее IT-специалистов. 4 мая Мишустин анонсировал запуск программы льготной ипотеки под 5% для IT-специалистов аккредитованных компаний.