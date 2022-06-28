В России упростили получение вида на жительство IT-специалистами из-за рубежа
Президент РФ Владимир Путин 28 июня подписал закон об упрощенном получении вида на жительство (ВНЖ) в России IT-специалистами из-за рубежа. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно законопроекту, специализирующиеся в сфере IT иностранные граждане могут получить ВНЖ по упрощенной процедуре, минуя получение разрешения на временное проживание. Кроме того, вместе с ними вид на жительство смогут получить их супруги, дети и другие родственники.
Также закон отменяет обязательное наличие патента на работу для иностранных IT-специалистов.
Соответствующий законопроект Госдума приняла в третьем (окончательном) чтении 15 июня.
27 мая премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в РФ вернулось порядка 85% уехавших ранее IT-специалистов. 4 мая Мишустин анонсировал запуск программы льготной ипотеки под 5% для IT-специалистов аккредитованных компаний.
29 марта правительство РФ сообщило, что молодые люди до 27 лет, имеющие высшее образование и работающие в IT-компаниях не менее года, а также специалисты со стажем менее года могут получить отсрочку от армии, если они окончили высшее учебное заведение за год до назначения на должность.