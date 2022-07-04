Тимошенко назвала иллюзией заключение мирного соглашения между Россией и Украиной

Заключение мирного соглашения между Россией и Украиной — это иллюзия, которая с точки зрения Киева неприемлема. Об этом в воскресенье, 3 июля, рассказала бывшая глава украинского правительства Юлия Тимошенко.

«Это неприемлемо для Украины. Мирное соглашение — иллюзия, а единственный выход — победа в бою. Любое мирное соглашение станет лишь первым шагом к очередной войне», — рассказал политик в беседе с The Daily Telegraph.

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