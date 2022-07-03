«Известия» показали снятые с коптера последствия удара ВФУ по Белгороду

Последствия удара вооруженных формирований Украины (ВФУ) по Белгороду, снятые с коптера, появились в распоряжении «Известий». На месте побывал военный корреспондент Эмиль Тимашев и рассказал, что происходило в городе в момент обстрела.

После атаки со стороны националистов в Белгороде повреждены более 350 квартир и десятки частных домов, некоторые из них загорелись. Услышав грохот и хлопки, жители посреди ночи выбегали на улицу.

Один из снарядов почти попал в жилой дом — от него осталась огромная воронка посреди участка. Как только спасатели начали разбирать завалы, стало известно о погибших. В соседних коттеджах выбило стекла, обвалилась крыша.

«Вылетели просто стекла. Крыша, стекла. Я, конечно, испугалась, начала будить ребенка. Мы по стеклам пошли. Я начала ее вытаскивать. Так вот вышли на улицу», — рассказала одна из пострадавших.

От обстрела погибли четыре человека, еще четверо — пострадали, в том числе ребенок. Раненых доставили в местную больницу, сейчас их жизни вне опасности. Коммунальные службы весь день работают над расчисткой улиц, квартир, подсчитать ущерб. Все повреждения тщательно документируются.

Власти региона пообещали всем компенсировать ущерб как можно скорее. На месте также работают следователи. Известно, что в числе погибших — трое беженцев. Они приехали в Белгород из Харькова.

В ночь на 3 июля радикалы выпустили три баллистические ракеты «Точка-У» с кассетными боеприпасами в сторону Белгорода и беспилотники Ту-143 «Рейс» в сторону Курска. Как сообщили в Минобороны РФ, российские средства противовоздушной обороны предотвратили удары. Однако в результате поражения ракет обломки одной из них упали на жилой дом в Белгороде.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что Киеву и его западным кураторам не поздоровится, если провокации на территории РФ продолжатся.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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