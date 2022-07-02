В результате удара израильских F-16 по Тартусу пострадали два мирных жителя
Истребители F-16 военно-воздушных сил (ВВС) Израиля нанесли удар по сирийской провинции Тартус, в результате чего пострадали два мирных жителя. Об этом в субботу, 2 июля, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан первого ранга Евгений Герасимов.
«2 июля с 06:30 до 06:36 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля с восточной части акватории Средиземного моря нанесли удар четырьмя управляемыми ракетами по объектам на территории сирийской провинции Тартус», — указал Герасимов.
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