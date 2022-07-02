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Специалисты из Башкирии помогают восстанавливать пострадавшие здания в ЛНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В городе Петровское в Луганской Народной Республике (ЛНР) специалисты из Башкирии помогают восстанавливать объекты социальной сферы — школы и дома, пострадавшие от обстрелов боевиков и вооруженных сил Украины (ВСУ). 2 июля с рабочей поездкой город посетили и ознакомились с процессом строительства первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и глава ЛНР Леонид Пасечник.

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В еще одном городе ЛНР, Красный Луч, жилищный фонд, поврежденный в результате ракетного удара ВСУ, ремонтируют и российские мастера. В ходе его осмотра Кириенко заявил, что считает необходимым ускориться и закончить ремонт за год.

Также высокопоставленные гости ознакомились с работой проекта «Поезд здоровья». В ходе нее бригады медицинских работников — кардиолог, эндокринолог, ЛОР, окулист, специалист УЗИ-диагностики — провели у местных жителей выездной прием.

Накануне сообщалось, что военные строители Минобороны РФ возводят в Луганске многофункциональный медицинский комплекс площадью 11 тыс. кв. м на 200 койко-мест, а в Мариуполе — квартал жилой застройки.

16 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин сообщил, что основной упор при восстановлении Донбасса будет сделан на социальную инфраструктуру, капитальный ремонт жилья, подготовку к зимнему периоду и обеспечение нормальной жизни людей.

На площадке ПМЭФ Минстрой России подписал соглашения о взаимодействии с Донецкой Народной Республикой (ДНР) и Луганской Народной Республикой (ЛНР). Как отметили в ДНР, соглашения направлены на реализацию обязательств, принятых в рамках Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республиками.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите мирных жителей, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Кремле объяснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

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