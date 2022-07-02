У побережья Гонконга потерпевшее крушение судно разломилось на две части

У побережья Гонконга в Южно-Китайском море потерпело крушение грузовое судно. По данным центра координации спасательных операций на море, ЧП произошло в 300 км к юго-западу от порта Гонконга. По неизвестной пока причине грузовое судно разломилось на две части, передает телеканал «Известия». На борту находилось 30 членов экипажа, судьба 27 человек остается неизвестной. Поисково-спасательную операцию затрудняет бушующий в районе крушения тайфун «Чаба».

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