Выживший пассажир Ан-2 рассказал «Известиям» о крушении самолета

Выживший пассажир Ан-2 Павел Кривошапкин, который почти 10 дней ждал помощи в тайге, рассказал 2 июля «Известиям», как разбилось воздушное судно и что он делал дальше.

Мужчина сообщил, что от места крушения самолета ему пришлось идти до заброшенного чужого дома, где он расположился на время. Там же нашел немного еды.

«Туман. Помню только первый сильный удар. Дальше ничего не помню. Проснулся от дыма. Пришлось дверь выламывать. Там был огонь. <…> Рядом сидел часа три, потом спустился к речке. <…> Там костер сделал», — рассказал потерпевший.

Потом Павел заметил вертолет и помахал ему.

«Я узнал, что они нашли самолет. Они город облетели. <…> Выбежал на улицу и стал махать флажком. В это время они увидели», — рассказал пострадавший.

Заведующий травмоцентром первого уровня республиканской больницы № 2 Анатолий Горохов сказал, что «состояние его считается тяжелым, но стабильным. <…> Сейчас больной находится в хирургическом отделении».

Ан-2 вылетел 21 июня по маршруту Ус-Хатынг – Вертикальный – Ус-Хатынг, но вскоре пропал с радаров. Самолет направлялся на геологоразведочное месторождение в Кобяйском районе и должен был приземлиться на площадке «Вертикальный». Воздушное судно обнаружили 1 июля на склоне горы в Кобяйском улусе Якутии в 46 км от поселка Себян-Кюель.

Как стало известно «Известиям», самолет был обнаружен в разрушенном состоянии. В ходе осмотра установлены обгоревшие останки самолета. Его бортовой номер установить не удалось. В кабине пилота и возле самолета обнаружены два обгоревших тела.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц»).