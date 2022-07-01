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Обнаружен пропавший в Якутии самолет Ан-2
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Обнаружен пропавший в Якутии самолет Ан-2

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Экипаж Ми-8 «Полярных авиалиний» обнаружил пропавший самолет Ан-2. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

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«1 июля 2022 года около 14:30 в производственно-диспетчерскую службу «Полярных авиалиний» от экипажа Ми-8, вылетевшего утром на поиски самолета Ан-2, поступила информация об его обнаружении», — говорится в сообщении.

По сообщению пресс-службы, воздушное судно обнаружено на склоне горы в Кобяйском улусе, примерно в 45 км от села Себян-Кюель.

Ранее, 21 июня, сообщалось, что в Якутии пропал самолет Ан-2 с тремя людьми на борту. ГУ МЧС России по Республике Саха сообщило, что воздушное судно летело по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) — Вертикальный (Кобяйский район) — Ус-Хатынг.

Как сообщалось, оно должно было приземлиться на площадке «Вертикальный» в 9:00 по местному времени (3:00 мск), однако самолет не прибыл и пропал с радаров. В самолете находились два члена экипажа и пассажир, а также 1 т груза.

Позже в тот же день по факту пропажи самолета пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России сообщила о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц»).

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