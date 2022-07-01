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Найдено тело второго погибшего на месте крушения Ан-2 в Якутии

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Найдено тело второго погибшего на месте крушения пропавшего 21 июня в Якутии Ан-2. Об этом сообщает 1 июля региональный главк МЧС.

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«В ходе осмотра установлены обгоревшие останки самолета, бортовой номер установить не удалось, возле самолета обнаружено тело одного обгоревшего человека, в кабине самолета обнаружено тело второго человека, также обгорело», — говорится в сообщении.

Как сообщали «Известия», ранее в пятницу самолет был обнаружен в разрушенном состоянии, а рядом с ними — тело одного погибшего.

По данным Следственного комитета РФ, воздушное судно находится на склоне горы в Алданском районе Республики Саха. Следователи выехали на место.

О том, что в Якутии пропал самолет Ан-2 с тремя людьми на борту стало известно 21 июня. По данным ГУ МЧС России по Республике Саха, воздушное судно летело по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) — Вертикальный (Кобяйский район) — Ус-Хатынг. Оно должно было приземлиться на площадке «Вертикальный» в 9:00 по местному времени (3:00 мск), но самолет пропал с радаров. На борту были два члена экипажа и пассажир, а также 1 т груза. По факту инцидента правоохранители возбуждили уголовного дела по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц»).

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