В США назвали предпосылки военного противостояния с Россией в Сирии

Соединенные Штаты Америки и Россия могут вступить в военное противостояние в Сирии из-за близкого контакта в зоне боевых действий. Об этом 1 июля в статье для американского журнала Newsweek заявила обозреватель Бонни Кристиан.

Она выразила мнение, что сложившаяся в Европе ситуация и усиление конфронтации между странами сильно увеличивают риски военного столкновения. Эксперт напомнила, что хотя присутствующие в Сирии военные силы стран не находятся в открытом конфликте, они действуют в тесном контакте и часто на противоборствующих сторонах.

«Это мысль, которая пугает даже ястребов, потому что ядерных арсеналов Вашингтона и Москвы, если их задействовать, достаточно, чтобы многократно уничтожить мир», — пишет Кристиан.

17 июня газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников написала, что Вашингтон обеспокоен действиями России, которые якобы увеличивают риск столкновения с США в Сирии. Российские ВС нанесли авиаудары по гарнизону недалеко от границы Сирии с Иорданией на юго-востоке САР, где американские войска обучают местных боевиков. В материале отмечается, что несмотря на отсутствие потерь среди представителей коалиции, напряженность в отношениях между двумя странами по-прежнему остается высокой из-за военной спецоперации.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы РФ по приглашению Дамаска приступили к оказанию помощи в освобождении территории Сирии от боевиков. Спустя два года российское командование объявило об окончании активной фазы военной операции.

29 июня сирийское министерство иностранных дел сообщило, что страна приняла решение признать независимость и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. В ответ на это МИД Украины заявил о разрыве дипломатических отношений с Сирией.