Мэр города в Мексике женился на аллигаторе

Мэр мексиканского городка Сан-Педро-Уамелула Виктор Уго Соса женился на аллигаторе. Об этом 1 июля сообщила The Daily Mail.

Этот ритуал является местной традицией, уходящей корнями в доколумбовскую эпоху. Его проводят для того, чтобы повысить урожай и увеличить количество рыбы в реках.

Во время церемонии Соса торжественно пронес по улице семилетнюю «невесту», одетую в белое платье, и поцеловал ее. Мероприятие сопровождалось музыкой и танцами. Отмечается, что пасть аллигатора по кличке Маленькая Принцесса была перевязана, чтобы животное никого не укусило.

Ранее в этот же день сообщалось, что в Индонезии из желудка крокодила достали частично переваренное тело мужчины. 28 июня рептилия утащила в воду и съела местного жителя по имени Йениман Бернард. Найти пресмыкающееся удалось по нехарактерному вздутию живота.

25 июня стало известно о бегстве крокодила в Ростовской области. Хищник сбежал из частного дома в городе Батайске. Спасатели установили сети вокруг водоканала, где местные жители видели опасное животное, однако спустя пять дней поймать его так и не удалось. Правоохранители также пока не смогли найти хозяина крокодила.