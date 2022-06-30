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В Ростовской области из частного дома сбежал крокодил

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В городе Батайске Ростовской области из одного частного дома 25 июня сбежал крокодил, его до сих пор не могут найти. Корреспондент РЕН ТВ Борис Карягин выяснил подробности инцидента.

Как сообщает журналист, сотрудники министерства природы уже несколько дней ведут поиски животного. Отмечается, что около 10 местных жителей видели крокодила в водоканале. По информации корреспондента, специалисты установили сети в самых глубоких частях канала и периодически их проверяют.

Спасательная служба и местные рыбаки организовали патрулирование берега на случай, если крокодил захочет выбраться на сушу.

Правоохранительные органы тем временем занимаются поиском владельца крокодила, но пока безрезультатно.

Ранее, 13 июня, в Санкт-Петербурге в отношении мужчины, выгуливавшего на поводке пантеру без намордника, возбудили дело. Мужчина привел пантеру на территорию природного заказника «Южное побережье Невской губы» и предлагал посетителям сфотографироваться с животным за деньги. По прибытии полиции мужчина с пантерой попытался сбежать, но его остановили. Выяснилось, что у него есть лицензия, позволяющая содержать пантеру только в зоопарках за пределами Санкт-Петербурга. Нарушитель также не смог предоставить полиции ветеринарные документы.

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