В Индонезии из желудка крокодила достали частично переваренное тело мужчины

В Индонезии местные жители округа Телук Бинтуни в провинции Западное Папуа спустя сутки поймали съевшего их соседа крокодила. Четырехметровую рептилию выследили «по горячим следам» — крокодил был сильно вздутым.

Как сообщает газета The Daily Mirror, 28 июня крокодил проглотил и утащил под воду купавшегося после работы в реке строителя Йенимана Бернарда. Мужчина, находясь почти сутки в желудке крокодила, не выжил. Добровольцы и сотрудники полиции, поймавшие рептилию, вспороли существу брюхо и достали уже частично переваренное тело человека.

«Мы подтверждаем, что жертва внутри крокодила — это человек, которого мы ищем. Тело жертвы не было целым», — рассказал начальник полиции Лукас Лимбонг.

25 июня сообщалось, что в Австралии хозяин паба отогнал крокодила сковородкой, чтобы животное не напало на посетителей.

В августе 2021 года в США на глазах у детей аллигатор напал на сотрудницу Центра рептилий. Аллигатор схватил за руку работающую в центре женщину, после чего потащил сотрудницу под воду. Пострадавшая сотрудница не кричала и контролировала свои действия, чтобы животное не причинило больший вред. Прибывший на помощь сотрудник центра обездвижил аллигатора, и подвергшаяся нападению сотрудница была освобождена.