В Австралии мужчина отогнал крокодила от своего паба с помощью сковородки

В Австралии хозяин паба отогнал крокодила сковородкой, чтобы животное не напало на посетителей. Об этом в субботу, 25 июня, пишет «Ридус».

На опубликованных кадрах запечатлено, как пожилой мужчина по имени Кай Хансен слегка бьет сковородкой по распахнутой пасти хищника. После этого крокодил ретировался к реке.

Хозяин паба рассказал, что не боится огромных рептилий — его реакция на них всегда спокойная.

В августе 2021 года в США на глазах у детей аллигатор напал на сотрудницу Центра рептилий. Аллигатор схватил за руку работающую в центре женщину, после чего потащил сотрудницу под воду. Пострадавшая сотрудница не кричала и контролировала свои действия, чтобы животное не причинило больший вред. Прибывший на помощь сотрудник центра обездвижил аллигатора, и подвергшаяся нападению сотрудница была освобождена.

Позднее в тот же день доцент кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ Владимир Шахпаронов рассказал «Известиям», что аллигатор мог напасть на сотрудницу Центра рептилий в США, защищая свою территорию или же потому что почувствовал опасность из-за скопления людей.