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Аллигатор напал на сотрудницу Центра рептилий в США

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Аллигатор напал на сотрудницу Центра рептилий в США на глазах у детей, которые отмечали там день рождения. Видеозапись была опубликована одним из очевидцев.

Как видно на кадрах, рептилия схватила за руку работающую в центре женщину, после чего потащила сотрудницу за руку под воду. После этого аллигатор начал вертеться, чтобы откусить руку. Пострадавшая сотрудница не кричала и контролировала свои действия, чтобы животное не причинило больший вред.

Прибывший на помощь сотрудник центра обездвижил аллигатора, и подвергшаяся нападению сотрудница была освобождена.

20 июля сообщалось, что самка аллигатора длиной почти 2,5 м напала на жителя штата Флорида в США во время велопрогулки мужчины. Для эвакуации пострадавшего на место происшествия прибыл вертолет. Рептилию отловили вместе с еще одним аллигатором.

Как рассказал охотник на аллигаторов Джон Дэвисон, пострадавший получил серьезные травмы, поскольку напугал животное, свалившись прямо на него из-за неудачного маневра на крутом повороте. В результате, по его словам, перепуганный хищник «два или три раза» укусил велосипедиста.

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