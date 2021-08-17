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В МГУ объяснили нападение аллигатора на сотрудницу Центра рептилий в США

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Аллигатор мог напасть на сотрудницу Центра рептилий в США, защищая свою территорию или же потому что почувствовал опасность из-за скопления людей. Об этом во вторник, 17 августа, «Известиям» рассказал доцент кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ Владимир Шахпаронов.

Таким образом он прокомментировал видео с нападением аллигатора на сотрудницу Центра рептилий. На кадрах видно, что рептилия схватила за руку женщину, после чего потащила сотрудницу за руку под воду. После этого аллигатор начал вертеться, чтобы откусить руку.

Прибывший на помощь сотрудник центра обездвижил аллигатора, и подвергшаяся нападению женщина была освобождена.

По словам Шахпаронова, крокодил был не крупнее человека, а поэтому он напал не с целью съесть жертву, потому что аллигаторы не нападают на противника, значительно превосходящего их самих по размерам.

«Крокодил мог защищать свою территорию. И на девушку он напал, чтобы прогнать ее. Возможен и другой вариант: из-за скопления людей животное почувствовало опасность и стало защищаться. Они нападают на первого, кто в такой момент к ним приблизится. Тут нет разницы в том, что эта девушка была сотрудницей и раньше работала уже в этом террариуме», — объяснил специалист.

20 июля сообщалось, что самка аллигатора длиной почти 2,5 м напала на жителя штата Флорида в США во время велопрогулки мужчины. Для эвакуации пострадавшего на место происшествия прибыл вертолет. Рептилию отловили вместе с еще одним аллигатором.

Как рассказал охотник на аллигаторов Джон Дэвисон, пострадавший получил серьезные травмы, поскольку напугал животное, свалившись прямо на него из-за неудачного маневра на крутом повороте. В результате, по его словам, перепуганный хищник «два или три раза» укусил велосипедиста.

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