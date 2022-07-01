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Китай начнет тестировать въезжающих на вирус оспы обезьян

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Carlos LujÃ¡N
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Китай начнет тестировать прибывающих из-за рубежа на вирус оспы обезьян. Об этом 1 июля сообщил госкомитет КНР вопросам здравоохранения КНР.

«В России много грызунов, которые переносят оспоподобные вирусы»
Академик РАН Сергей Нетесов — о том, доберется ли оспа обезьян до России и как избежать заражения

Кроме тестирования на COVID-19, люди, въезжающие в страну, должны будут также пройти тестирование на вирус оспы обезьян. Особое внимание власти страны намерены уделять тем, кто в последний 21 день побывал странах, где данный вирус был зарегистрирован.

На территории материкового Китая о случаях заболевания инфекцией пока не сообщалось.

По состоянию на 1 июля в Германии зарегистрировано 1054 случая заражения оспой обезьян. Уровень угрозы для страны остается невысоким.

30 июня вирусолог, академик РАН, эксперт рынка Национальной технологической инициативы HealthNet Сергей Нетесов заявил в интервью «Известиям», что Россия не застрахована от вспышки оспы обезьян. Чтобы предотвратить ее, нужно тестировать тех, кто прибыл из Западной Африки и других регионов распространения вируса, контактировал с больными людьми.

25 июня комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации ранее признал чрезвычайный характер вспышки оспы обезьян, однако не согласился с тем, что она представляет собой ЧС международного значения.

Вирус оспы обезьян начал распространяться в ряде стран Западной Европы и на других континентах. Случаи заражения регистрировали, в частности, в Австралии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции, Швейцарии, Марокко, Бразилии, Латвии, Грузии и других странах.

Роспотребнадзор оценил вероятность распространения заболевания в РФ как низкую. В ведомстве посоветовали россиянам избегать контакта с грызунами и приматами, которые являются потенциальными переносчиками оспы обезьян.

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